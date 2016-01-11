«Разбой на улице Крупской». Полицейские Нижнего Тагила задержали преступников «по горячим следам»

Как это обычно бывает, кто-то на кого-то не так посмотрел, или что-то не то сказал, так или иначе, но о начале конфликта известно немного.

Полиция Нижнего Тагила сообщает лишь о том, что трое мужчин спровоцировали пьяного посетителя кафе, затем избили его, забрали у него мобильный телефон и золотую печатку.

Пострадавшего в драке мужчину госпитализировали с переломом скуловой кости. Уже из больницы сигнал поступил полицейским, которые незамедлительно начали проверку.

В ходе проверки стражи порядка опросили работников и посетителей кафе, а также избитого мужчину.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны трое подозреваемых. Ими оказались два ранее судимых мужчины 25 и 26 лет, а также их знакомый 29-летний мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

При них были обнаружены телефон потерпевшего и его золотая печатка. Сейчас вещи изъяты и будут возвращены владельцу.

По факту поступка, совершенного компанией мужчин, было возбуждено уголовное дело по ст. 162.2 УК РФ – разбой, совершённый группой лиц. Молодым людям грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Вопрос об избрании меры пресечения сейчас решается.

Редакции TagilCity.ru хотелось бы акцентировать внимание на том, что о произошедшем полицейские узнали только от медиков. Что насчёт персонала кафе и его посетителей? Неужели для них сцены побоев и грабежей стали настолько привычны, что уже не являются поводом для обращения в полицию?