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Туристы обнаружили тело неизвестного на перевале Дятлова, а позже с ними была потеряна связь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Туристы обнаружили тело неизвестного на перевале Дятлова, а позже с ними была потеряна связь

11 января 2016, 10:25ПроисшествияПавел Щербина
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