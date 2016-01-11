Туристы обнаружили тело неизвестного на перевале Дятлова, а позже с ними была потеряна связь

Группа пермских путешественников в период праздников шла сложным туристическим маршрутом в Ивдель через Северный Урал.

Недалеко от берега реки Сульпа группой было обнаружено тело мужчины на вид около 50-ти лет. Туристы сообщили о страшной находке в полицию Ивделя, но, как сообщает «РИА Новости», полиция не может выехать на место из-за сложных метеоусловий.

Однако после этого сообщения, которое туристы передали ещё 9 января, на связь с ними больше выйти не удалось.

По мнению главы фонда «Памяти группы Дятлова» Юрия Кунцевича, в смерти мужчины, тело которого обнаружили туристы, нет ничего мистического.

Человек без специальной подготовки отправился на перевал, но не был готов к суровым погодным условиям. Его убили не тёмные силы, а холод и сильный ветер.

Тем не менее – это просто мнение специалиста. Официальные причины смерти мужчины станут известны только тогда, когда до его тела доберутся полицейские и подробно изучат криминалисты.

TagilCity.ru напоминает о том, что в 1959 году на перевале трагически погибла группа из 9-ти туристов. Загадочные обстоятельства их смерти не дают покоя конспирологам в течение более полувека.