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В детском доме-интернате для инвалидов в Екатеринбурге сегодня утонула семилетняя девочка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В детском доме-интернате для инвалидов в Екатеринбурге сегодня утонула семилетняя девочка

11 января 2016, 18:20ПроисшествияПавел Щербина
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