В детском доме-интернате для инвалидов в Екатеринбурге сегодня утонула семилетняя девочка

Как сообщает портал 66.ru, в «Екатеринбургском детском доме-интернате для умственно отсталых детей» нянечка купала подопечных детей, которые не могут обслуживать себя самостоятельно. Сотрудница интерната отвлеклась на другого ребёнка, а когда вернулась к ванночке с семилетней девочкой, обнаружила ту лежащей в воде без признаков жизни.

По предварительной информации, ребёнок утонул.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры. Руководство областной прокуратуры пообещало взять расследование под личный контроль.

Сегодня же было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

TagilCity.ru отмечает, что этот интернат часто мелькает в хронике происшествий. E1.ru рассказывает о том, что в интернате, где большое количество умственно отсталых и парализованных детей-сирот, тяжёлые условия труда для педагогов и невыносимые условия пребывания для воспитанников. Так, душевые в отделении, где утонул ребёнок, не оборудованы ни подъемниками, ни поручнями, а лежачих детей там около шестидесяти человек.

Неизвестно, когда будет наведён порядок в этой сфере, но редакция портала TagilCity.ru выражает надежду на то, что воспитанники подобных интернатов будут с большей охотой усыновляться россиянами, потому что после «Закона Димы Яковлева» сироты не могут рассчитывать на иностранное усыновление.