В Нижнем Тагиле на каникулах раскрыто убийство: пьяный бомж убил собутыльника (ФОТО)

Поздним вечером 8 января в полицию обратился тагильчанин: о совершении убийства ему поведал знакомый бомж. Будучи пьяным, тот признался, что недавно зарезал своего собутыльника. На мужчине также были следы крови. Эта информация встревожила невольного свидетеля преступления, и он немедленно обратился в полицию.

Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали подозреваемого практически сразу:

Незамедлительно в указанный район начальник дежурной смены направил ближайший экипаж дорожно-патрульной службы и группу немедленного реагирования отела полиции № 16. Полицейские задержали подозреваемого мужчину выходящим из дома по улице Декабристов. При его личном досмотре сотрудники полиции обнаружили в кармане одежды нож со следами крови. Опросив задержанного, полицейские выяснили адрес, где произошло преступление сообщают в пресс-службе полиции.

Местом преступления оказался частный дом на улице Торфяной, где частенько засиживались бездомные и асоциальные элементы. Там полицейскими и было найдено тело мужчины. Личность удалось установить благодаря автоматизированной системе «Папилон». Погибший оказался 39-летним ранее судимым мужчиной.

Подозреваемый в убийстве собутыльника, кстати, тоже имеет криминальное прошлое: ранее он был неоднократно судим. На данный момент он заключен под стражу.