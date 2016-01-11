В пригороде Нижнего Тагила сгорел дом. В огне погиб 37-летний хозяин жилья

Площадь пожара составляла 60 квадратных метров. В его тушении участвовало 9 огнеборцев и три единицы специальной техники. При разборе завалов на пепелище было обнаружено тело мужчины.

Позже было установлено, что погибший – это 37-летний хозяин дома. Причину пожара, как и причину смерти мужчины, сейчас выясняют дознаватели.

ИА «Весь Тагил» также сообщает о том, что днём ранее в Нижнем Тагиле сгорели два автомобиля в разных районах города, но на этот раз дело не в поджогах, а в коротких замыканиях, которые и послужили причиной возгорания.