В пригороде Нижнего Тагила сгорел дом. В огне погиб 37-летний хозяин жилья
11 января 2016, 14:55ПроисшествияПавел Щербина
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В 1:52 ночи 10 января пожарным поступил сигнал о том, что в пригородном посёлке Ольховка горит дом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь пожара составляла 60 квадратных метров. В его тушении участвовало 9 огнеборцев и три единицы специальной техники. При разборе завалов на пепелище было обнаружено тело мужчины.
Позже было установлено, что погибший – это 37-летний хозяин дома. Причину пожара, как и причину смерти мужчины, сейчас выясняют дознаватели.
ИА «Весь Тагил» также сообщает о том, что днём ранее в Нижнем Тагиле сгорели два автомобиля в разных районах города, но на этот раз дело не в поджогах, а в коротких замыканиях, которые и послужили причиной возгорания.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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