Житель Екатеринбурга получил тройной перелом ноги, делая заднее сальто на батутах

Скорая медицинская помощь понадобилась в Рождество одному из жителей Екатеринбурга, решившему попрыгать на батутах . Наведавшись в батутным парк в торговом центре «Алатырь», парень совершил неудачный кувырок, из-за чего сломал себе ногу.

7 января вечером молодой человек пришел, позанимался. Затем он решил попробовать совершить заднее сальто, которое делать не умеет. Причем решил он это сделать в детской зоне, хотя его просили вернуться во взрослую зону, – рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Таскаев, управляющий батутным парком. – В итоге молодой человек по своей ошибке сломал себе ногу.