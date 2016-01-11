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Житель Екатеринбурга получил тройной перелом ноги, делая заднее сальто на батутах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга получил тройной перелом ноги, делая заднее сальто на батутах

11 января 2016, 16:30ПроисшествияMaurice
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