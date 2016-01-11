Житель Екатеринбурга получил тройной перелом ноги, делая заднее сальто на батутах
11 января 2016, 16:30ПроисшествияMaurice
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Все случилось в Рождество.
Сюжеты: Екатеринбург
Скорая медицинская помощь понадобилась в Рождество одному из жителей Екатеринбурга, решившему попрыгать на батутах. Наведавшись в батутным парк в торговом центре «Алатырь», парень совершил неудачный кувырок, из-за чего сломал себе ногу.
7 января вечером молодой человек пришел, позанимался. Затем он решил попробовать совершить заднее сальто, которое делать не умеет. Причем решил он это сделать в детской зоне, хотя его просили вернуться во взрослую зону, – рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Таскаев, управляющий батутным парком. – В итоге молодой человек по своей ошибке сломал себе ногу.
Отмечается, что парень получил тройной перелом. Как сообщают сотрудники развлекательного заведения, сразу после ЧП молодому человеку вызвали «скорую».
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