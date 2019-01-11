18 пожаров за четыре дня новогодних праздников произошли в Нижнем Тагиле

За четыре дня в Нижнем Тагиле произошло 18 пожаров, в результате которых погибли пять человек, в том числе один ребенок. Кроме того, двое тагильчан получили травмы, шесть – были спасены из пожаров.

Руководитель 9-го отряда федеральной противопожарной службы Сергей Колчин пояснил, что причиной такой статистики стало невнимание тагильчан к собственной безопасности. Также он сообщил, что в праздничные дни более 130 огнеборцев дежурили на 25 объектах, где проводились елки для детей, и во всех храмах, где проходили рождественские службы.