18 пожаров за четыре дня новогодних праздников произошли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:05ПроисшествияФото: pixabay.com
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С 30 декабря по 2 января в Нижнем Тагиле произошло 18 пожаров, в которых погибли пять человек.
Сюжеты: Нижний Тагил
За четыре дня в Нижнем Тагиле произошло 18 пожаров, в результате которых погибли пять человек, в том числе один ребенок. Кроме того, двое тагильчан получили травмы, шесть – были спасены из пожаров.
Руководитель 9-го отряда федеральной противопожарной службы Сергей Колчин пояснил, что причиной такой статистики стало невнимание тагильчан к собственной безопасности. Также он сообщил, что в праздничные дни более 130 огнеборцев дежурили на 25 объектах, где проводились елки для детей, и во всех храмах, где проходили рождественские службы.
Как пишет «Тагильский рабочий», в 2018 году в новогодние праздники не было зафиксировано смертей либо травмирования жителей города в результате пожаров.
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