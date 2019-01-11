Слушание состоится 14 января: свердловский бизнесмен Капчук предстанет перед судом
Сегодня, 20:51ПроисшествияФото: pixabay.com
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Свердловский бизнесмен Сергей Капчук 14 января окажется в суде Екатеринбурга. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество».
Сюжеты: Екатеринбург
14 января в 10:00 Верх-Исетский райсуд уральской столицы рассмотрит скандальное дело Сергея Капчука.
Вся Россия будет следить за событиями, разворачивающимися в суде. Для трансляции заседания в столицу Урала прибудут журналисты федеральных новостей, информирует URA.RU.
Напомним, что Сергей Капчук подозревается в присвоении квартиры в Москве.
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