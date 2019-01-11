Водитель маршрутки №33 в Нижнем Тагиле набросился на пассажира из-за замечания
3 января около 20:10 в Нижнем Тагиле произошел конфликт между водителем маршрутного такси №33 перевозчика НП «Союз НТ» и пассажиром.
По словам свидетельницы событий, водитель транспортного средства разговаривал по телефону по дороге от остановки «Смак» до вокзала. На остановке «Проспект Ленина» один из пассажиров сделал водителю замечание.
Мужчина в маршрутке сказал водителю уже где-то на Ленина, чтобы тот трубку положил, а водитель матом ответил, рассказала девушка.
Возле вокзала мужчина выскочил из кабины маршрутного такси и набросился на пассажира, который недавно попросил его прекратить общение по телефону во время управления ТС.
Водитель матом кричал что-то типо: «Эй ты, иди сюда, я с тобой поговорю, кто ты такой, давай поговорим». Тот рассчитался за проезд, уже отошёл от маршрутки, а водитель его догнал и за шиворот попытался куда-то тащить, рассказала подробности произошедшего тагильчанка.
Драку предотвратил другой пассажир маршрутки.
Их разнял мужчина из маршрутки. И водитель, матерясь, ушел обратно в машину, пояснила девушка.
По словам свидетельницы происшествия, агрессором выступил водитель, мужчина хотел спокойно уйти.
Водитель маршрутки хватал мужчину за одежду и махался, а мужчина убирал руки от себя и пытался уйти.
Получить комментарий по ситуации и о возможных санкциях в отношении водителя от НП «Союз-НТ» редакции TagilCity.ru не удалось: указанные в открытых источниках телефонные номера не доступны для общения.
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