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Водитель маршрутки №33 в Нижнем Тагиле набросился на пассажира из-за замечания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель маршрутки №33 в Нижнем Тагиле набросился на пассажира из-за замечания

Сегодня, 15:44ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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