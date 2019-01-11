Возгорание произошло в учебном корпусе УрФУ в Екатеринбурге
Сегодня, 12:10ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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11 января около 07:08 в одном из учебных корпусов УрФУ в Екатеринбурге произошло возгорание.
Сюжеты: Екатеринбург
Огнеборцы получили информацию о возгорании благодаря автоматическому сигналу пожарной сигнализации. Загорелась мебель в кабинете на третьем этаже. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки из-за аварийного режима работы электросетевого фильтра.
На место прибыли 18 огнеборцев и 6 единиц спецтехники. Пламя площадью один квадратный метр было потушено в течение двух минут. В момент происшествия в учреждении никого не было, сообщает «Областная газета».
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