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Возгорание произошло в учебном корпусе УрФУ в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Возгорание произошло в учебном корпусе УрФУ в Екатеринбурге

Сегодня, 12:10ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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