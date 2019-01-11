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Жительница Новоуральска зарезала сожителя во время пьяной ссоры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Новоуральска зарезала сожителя во время пьяной ссоры

Сегодня, 07:30ПроисшествияФото: sverdlovsk.sledcom.ru
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