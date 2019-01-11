Жительница Новоуральска зарезала сожителя во время пьяной ссоры

Согласно материалам уголовного дела, 12 мая 2018 года в одной из квартир Новоуральска мужчина и женщина распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры подсудимая нанесла сожителю удар кухонным ножом в область грудной клетки, отчего тот скончался на месте.