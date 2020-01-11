В Екатеринбурге из-за пожара в двухэтажном доме погиб мужчина

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В ночь на 11 января в поселке Полеводство на окраине Екатеринбурга загорелась квартира в двухэтажном доме, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Спасателям пришлось эвакуировать 25 жильцов соседних квартир, пять из которых были дети. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
В тушении были задействованы 14 пожарных на четырех единицах спецтехники. Справится с огнем удалось за 10 минут. В сгоревшей квартире спасатели обнаружили 50-летнего мужчину. Он погиб на месте от отравления продуктами горения.
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