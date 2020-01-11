В Екатеринбурге подожгли ликвидировавший тлеющую свалку бульдозер

Бульдозер участвовал в ликвидации мусора. По информации источника в правоохранительных органах, поджог может быть связан с криминальными бизнесменами, которые свозили туда мусор. Из-за ликвидации нелегальной свалки бизнесмены терпят убытки.

Полицейские будут дежурить на территории свалки круглосуточно.

Первый замглавы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик сегодня посетил свалку и пообещал разобраться с криминальными бизнесменами, которые тоннами свозили туда мусор.

У кого-то бизнес по полмиллиона в день, будем разбираться! сказал Ковальчик.