В Екатеринбурге подожгли ликвидировавший тлеющую свалку бульдозер
На тлеющей свалке в Екатеринбурге ночью сожгли бульдозер, пишет «Комсомольская правда».
Бульдозер участвовал в ликвидации мусора. По информации источника в правоохранительных органах, поджог может быть связан с криминальными бизнесменами, которые свозили туда мусор. Из-за ликвидации нелегальной свалки бизнесмены терпят убытки.
Полицейские будут дежурить на территории свалки круглосуточно.
Первый замглавы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик сегодня посетил свалку и пообещал разобраться с криминальными бизнесменами, которые тоннами свозили туда мусор.
У кого-то бизнес по полмиллиона в день, будем разбираться! сказал Ковальчик.
Несанкционированная свалка появилась на Уралмаше несколько лет назад. В декабре на ней произошел пожар, после чего мусор начал тлеть. Жителям близлежащих домов было рекомендовано не выходить из квартир и не проветривать помещения из-за смога от тления мусора. На месте все еще работают специалист МЧС.