В Екатеринбурге пьяный мужчина напал на охранника в здании казначейства

По словам очевидцев, пострадавшему понадобилась медицинская помощь — у него была травма головы. Второй участник драки был задержан полицией.

Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу конфликт между пьяным мужчиной и охранником произошел в помещении, где находятся банкоматы. Полицейские доставили нападавшего в дежурную часть. В отношении него заведено уголовное дело пос статье «Мелкое хулиганство».