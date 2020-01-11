В Екатеринбурге пьяный мужчина напал на охранника в здании казначейства
Сегодня, 14:22ПроисшествияФото: Е1.ru
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Вечером 10 января в Екатеринбурге в здании Казначейства Свердловской области нетрезвый посетитель набросился на охранника, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, пострадавшему понадобилась медицинская помощь — у него была травма головы. Второй участник драки был задержан полицией.
Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу конфликт между пьяным мужчиной и охранником произошел в помещении, где находятся банкоматы. Полицейские доставили нападавшего в дежурную часть. В отношении него заведено уголовное дело пос статье «Мелкое хулиганство».
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