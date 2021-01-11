Драка женщин в тагильской пиццерии закончилась обращением в травму и полицию

Женщина, которая находилась в пиццерии с тремя детьми и своей матерью, сделала им замечание. После этого одна из подвыпивших неожиданно подбежала к ней и пнула ее ногой в живот. Затем началась потасовка, в которой побои получили многодетная женщина и ее мама.