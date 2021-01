Драка женщин в тагильской пиццерии закончилась обращением в травму и полицию

В Нижнем Тагиле мать троих детей обратилась в травму после того, как в пиццерии «Паприка» женщина пнула ее ногой в живот.

Кроме того, она написала заявление в полицию, рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское». Конфликт произошел 10 января около 17.00. Причиной драки стали шумевшие дети, которые помешали двум посетительницам. По словам свидетельницы происшествия, женщины находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя неадекватно. Они оскорбляли детей и нецензурно выражались. Об этом подписчица написала в группе «Инцидент Нижний Тагил». Женщина, которая находилась в пиццерии с тремя детьми и своей матерью, сделала им замечание. После этого одна из подвыпивших неожиданно подбежала к ней и пнула ее ногой в живот. Затем началась потасовка, в которой побои получили многодетная женщина и ее мама. В итоге прибывший наряд полиции забрал нападавшую в отделение, а пострадавшая женщина отправилась в травмпункт. «Пнула в живот»: в Нижнем Тагиле в пиццерии женщины устроили разборки из-за детей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter