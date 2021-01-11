Драка женщин в тагильской пиццерии закончилась обращением в травму и полицию

Драка женщин в тагильской пиццерии закончилась обращением в травму и полицию

Сегодня, 16:08ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле мать троих детей обратилась в травму после того, как в пиццерии «Паприка» женщина пнула ее ногой в живот.

Кроме того, она написала заявление в полицию, рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

Конфликт произошел 10 января около 17.00. Причиной драки стали шумевшие дети, которые помешали двум посетительницам. По словам свидетельницы происшествия, женщины находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя неадекватно. Они оскорбляли детей и нецензурно выражались. Об этом подписчица написала в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Женщина, которая находилась в пиццерии с тремя детьми и своей матерью, сделала им замечание. После этого одна из подвыпивших неожиданно подбежала к ней и пнула ее ногой в живот. Затем началась потасовка, в которой побои получили многодетная женщина и ее мама.

В итоге прибывший наряд полиции забрал нападавшую в отделение, а пострадавшая женщина отправилась в травмпункт.

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