Драка женщин в тагильской пиццерии закончилась обращением в травму и полицию

Кроме того, она написала заявление в полицию, рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».
Конфликт произошел 10 января около 17.00. Причиной драки стали шумевшие дети, которые помешали двум посетительницам. По словам свидетельницы происшествия, женщины находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя неадекватно. Они оскорбляли детей и нецензурно выражались. Об этом подписчица написала в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Женщина, которая находилась в пиццерии с тремя детьми и своей матерью, сделала им замечание. После этого одна из подвыпивших неожиданно подбежала к ней и пнула ее ногой в живот. Затем началась потасовка, в которой побои получили многодетная женщина и ее мама.
В итоге прибывший наряд полиции забрал нападавшую в отделение, а пострадавшая женщина отправилась в травмпункт.