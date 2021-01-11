Экс-гендиректор уральского завода приговорен к сроку за экспорт технологий в Китай

Экс-гендиректор уральского завода приговорен к сроку за экспорт технологий в Китай

Сегодня, 15:50ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Новоуральске бывший генеральный директор «Атоммашкомплекс УЭХК» Тарас Крокос получил условный срок за незаконный экспорт технологий в Китай.

Следствие проводилось УФСБ по Свердловской области. В суде установлено, что в период с ноября 2016 года по январь 2017 года подсудимый имел доступ к конструкторской документации по производству «лодочек». Данные средства используются при изготовлении нитридного уран-плутониевого топлива, которое возможно использовать для создания ядерного оружия, пишет 66.ru.

Преступник направил документацию на электронную почту китайской компании для извлечения прибыли предприятием в размере 25 миллионов рублей. На осуществление подобной деятельности обвиняемый не имел разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России.

Принимая во внимание все обстоятельства, суд признал Крокоса виновным по части 3 статьи 189 УК РФ (Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Отмечается, что такое наказание обусловлено смягчающими обстоятельствами в виде наличия семьи и отсутствия судимости. Из-за этого суд решил, что для исправление подсудимого не потребуется изоляция от общества.

Напомним, экс-главе завода в Новоуральске Тарасу Крокосу грозил срок до семи лет лишения свободы.

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