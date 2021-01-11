Экс-гендиректор уральского завода приговорен к сроку за экспорт технологий в Китай

Принимая во внимание все обстоятельства, суд признал Крокоса виновным по части 3 статьи 189 УК РФ (Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.