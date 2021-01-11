Экс-глава ГИБДД свердловского города получил срок за сбитого насмерть пешехода

Суд Карпинска признал Вадима Ушакова виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ему наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, преступнику присудили выплатить вдове пешехода полмиллиона рублей компенсации и запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.