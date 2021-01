Экс-глава ГИБДД свердловского города получил срок за сбитого насмерть пешехода

В Свердловской области бывший начальник ГИБДД Краснотурьинска Вадим Ушаков получил тюремный срок из-за сбитого насмерть пешехода, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 7 сентября 2019 года подозреваемый Вадим Ушаков двигался на автомобиле Toyota по улице Абоимова. Приблизившись к пешеходному переходу он не принял во внимание, что его обзор ограничен автобусом, ехавшим попутно в соседней полосе. В этот момент на проезжую часть вышел потерпевший, направляясь слева на права по ходу движения «Тойоты». Обвиняемый не проявил должного внимания и допустил наезд на мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте. Суд Карпинска признал Вадима Ушакова виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ему наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, преступнику присудили выплатить вдове пешехода полмиллиона рублей компенсации и запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Как отмечает пресс-служба прокуратуры, Вадим Ушаков служил в должности начальника ГИБДД Краснотурьинска с 1993 по 2005 год. Напомним, 28 декабря стало известно об объявлении в розыск жительницы Екатеринбурга. В отношении её велось производство по делу о смертельном ДТП в нетрезвом виде, из-за которого скончался друг обвиняемой, а второй пассажир автомобиля получил серьезные травмы. Её приговорили к семи годам лишения свободы. На суд она не явилась, ее местонахождение устанавливается. Осужденная за пьяное ДТП екатеринбурженка сбежала от наказания

