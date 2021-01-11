На Урале мужчина попался при получении разобранного пистолета на почте

Безработный 55-летний мужчина, по словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, был задержан на почте. Там он забирал посылку, в которой находился пистолет в разобранном виде. Исходя из проведенного исследования, пистолет относится к боевому нарезному огнестрельному оружию модели «ТТ» калибра 7,62 миллиметра. Разрешение на хранение оружия у гражданина Серова отсутствовало.