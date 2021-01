На Урале мужчина попался при получении разобранного пистолета на почте

В Серове сотрудники уголовного розыска ОВД и сотрудники районного отделения ФСБ задержали местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении оружия, а также основных частей и боеприпасов.

Безработный 55-летний мужчина, по словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, был задержан на почте. Там он забирал посылку, в которой находился пистолет в разобранном виде. Исходя из проведенного исследования, пистолет относится к боевому нарезному огнестрельному оружию модели «ТТ» калибра 7,62 миллиметра. Разрешение на хранение оружия у гражданина Серова отсутствовало. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Отмечается, что при обыске квартиры подозреваемого полицейские обнаружили около 20 предметов, которые имели схожесть с револьверами и пистолетами, и пять тысяч патронов. В настоящее время изъятый арсенал в рамках возбужденного уголовного дела направлен на экспертизу,отметил Валерий Горелых. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Photo: Валерий Горелых Напомним, в начале декабря стало известно, что 59-летнего жителя Черноисточинска суд лишил прав на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия. Связано это с тем, что в состоянии алкогольного опьянения мужчина прострелил себе плечо. Алкоголика из Нижнего Тагила лишили лицензии на оружие после выстрела себе в плечо

