От передней части ничего не осталось: на Урале две машины столкнулись «лоб в лоб»

ДТП произошло рано утром 11 января. Управляя Nissan March, 74-летний водитель выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Great Wall. Сила удара привела к тому, что пострадала передняя часть Nissan. Второй автомобиль также получил механические повреждения. Отмечается, что водители остались в живых. Повреждения получил лишь владелец Nissan, который спровоцировал аварию. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и травму руки.