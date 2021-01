От передней части ничего не осталось: на Урале две машины столкнулись «лоб в лоб»

В Свердловской области, на трассе Первоуральск — Шаля, произошло лобовое столкновение двух машин.

ДТП произошло рано утром 11 января. Управляя Nissan March, 74-летний водитель выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Great Wall. Сила удара привела к тому, что пострадала передняя часть Nissan. Второй автомобиль также получил механические повреждения. Отмечается, что водители остались в живых. Повреждения получил лишь владелец Nissan, который спровоцировал аварию. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и травму руки. Сотрудники ГИБДД заполнили документы, осмотрели место происшествия, опросили участников. Проводится дознание,сообщает Е1 со ссылкой пресс-службу ГИБДД по Свердловской области. Напомним, 9 января в Нижнем Тагиле на Новой Кушве произошло ДТП, в результате оказалась перегорожена одна из полос на проезжей части. Пострадавших в аварии нет. В Нижнем Тагиле в Невьянском переулке две иномарки не поделили дорогу

