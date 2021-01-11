От передней части ничего не осталось: на Урале две машины столкнулись «лоб в лоб»

От передней части ничего не осталось: на Урале две машины столкнулись «лоб в лоб»

Сегодня, 22:59ПроисшествияPhoto: Е1.RU
В Свердловской области, на трассе Первоуральск — Шаля, произошло лобовое столкновение двух машин.

ДТП произошло рано утром 11 января. Управляя Nissan March, 74-летний водитель выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Great Wall. Сила удара привела к тому, что пострадала передняя часть Nissan. Второй автомобиль также получил механические повреждения. Отмечается, что водители остались в живых. Повреждения получил лишь владелец Nissan, который спровоцировал аварию. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и травму руки.

Сотрудники ГИБДД заполнили документы, осмотрели место происшествия, опросили участников. Проводится дознание,сообщает Е1 со ссылкой пресс-службу ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, 9 января в Нижнем Тагиле на Новой Кушве произошло ДТП, в результате оказалась перегорожена одна из полос на проезжей части. Пострадавших в аварии нет.

Related news:
Свердловская областьдтпаварияПервоуральсктрасса
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы