В Екатеринбурге скончалась основательница детской городской больницы № 11

В Екатеринбурге умерла основательница детского кардиоцентра на базе детской больницы № 11 Александра Чередниченко. Ей было 88 лет.

Александра Чередниченко положила начало уральской школе детских кардиологов. Более 20 лет она заведовала кафедрой педиатрии на факультете усовершенствования врачей Свердловского мединститута, сообщает Е1. На базе больницы № 11 проходили обучение педиатры, детские кардиологи. Также там был разработан детский кардиоревматологический центр. Прощание с Александрой Чередниченко состоится 12 января в Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной, 41а. Напомним, 8 января в Екатеринбурге скончался профессор УрФУ Владимир Третьяков, которому было 84 года. В Екатеринбурге скончался бывший ректор УрГУ профессор Владимир Третьяков

