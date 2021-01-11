В Екатеринбурге скончалась основательница детской городской больницы № 11

Александра Чередниченко положила начало уральской школе детских кардиологов. Более 20 лет она заведовала кафедрой педиатрии на факультете усовершенствования врачей Свердловского мединститута, сообщает Е1.
На базе больницы № 11 проходили обучение педиатры, детские кардиологи. Также там был разработан детский кардиоревматологический центр.
Прощание с Александрой Чередниченко состоится 12 января в Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной, 41а.
Напомним, 8 января в Екатеринбурге скончался профессор УрФУ Владимир Третьяков, которому было 84 года.