В Москве скончался 82-летний психиатр-криминалист Михаил Виноградов

В Москве скончался 82-летний психиатр-криминалист Михаил Виноградов

Сегодня, 16:43ПроисшествияPhoto: Скриншот с видео YouTube канала "Центр Михаила Виноградова"
В Москве на 83 году жизни умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов.

Михаил Виноградов скончался после продолжительной болезни. Точная причина смерти устанавливается, передает ТАСС сообщение Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

Психиатр-криминалист Виноградов родился в Москве в 1938 году. Будучи школьником, трудился корреспондентом вне штата в газете «Московский комсомолец». Закончил Институт медико-биологических проблем АМН СССР.

Принимал участие в различных исследованиях на тему военной психологии, психиатрии. Привлекался для ликвидации последствий аварии на Чернобльской АЭС. Лечил пострадавших и устранявших последствия землетрясения в Армении.

Инициировал в 2009 году создание некоммерческой организации «Лига экстрасенсов РФ». Участвовал в передаче «Битва экстрасенсов» в качестве эксперта.

Является автором экспертных трудов на тему психологических, визуальных портретов преступников и маньяков и определение по данному типу алгоритма преступных действий. Его работы публиковались в США, Европе и азиатских странах.

Напомним, 2 января в возрасте 80 лет от COVID-19 умер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия».

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