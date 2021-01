В Нижнем Тагиле ДТП на перекрестке Красноармейская - Космонавтов попало на видео

В Нижнем Тагиле два автомобиля столкнулись «лоб в лоб» на перекрестке Красноармейская - Космонавтов. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

Авария случилась 11 января в 13.00 на пересечении улицы Красноармейской и улицы Космонавтов. На перекрестке передними частями столкнулись автомобили LADA и BMW темных цветов. На видео водители обоих транспортных средств покинули свои автомобили и начали что-то объяснять друг другу. Разговор сопровождался активной жестикуляцией. Video: stagila.ru Напомним, 10 января в Нижнем Тагиле два автомобиля не поделили дорогу в Невьянском переулке. У транспортных средств передние части получили повреждения. Из-за ДТП оказалась перегорожена одна из полос проезжей части. В Нижнем Тагиле в Невьянском переулке две иномарки не поделили дорогу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter