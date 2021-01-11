В Нижнем Тагиле ДТП на перекрестке Красноармейская - Космонавтов попало на видео

В Нижнем Тагиле ДТП на перекрестке Красноармейская - Космонавтов попало на видео

Сегодня, 16:16ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле два автомобиля столкнулись «лоб в лоб» на перекрестке Красноармейская - Космонавтов. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

Авария случилась 11 января в 13.00 на пересечении улицы Красноармейской и улицы Космонавтов. На перекрестке передними частями столкнулись автомобили LADA и BMW темных цветов.

На видео водители обоих транспортных средств покинули свои автомобили и начали что-то объяснять друг другу. Разговор сопровождался активной жестикуляцией.

Video:stagila.ru

Напомним, 10 января в Нижнем Тагиле два автомобиля не поделили дорогу в Невьянском переулке. У транспортных средств передние части получили повреждения. Из-за ДТП оказалась перегорожена одна из полос проезжей части.

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