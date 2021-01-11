В Нижнем Тагиле ДТП на перекрестке Красноармейская - Космонавтов попало на видео

Авария случилась 11 января в 13.00 на пересечении улицы Красноармейской и улицы Космонавтов. На перекрестке передними частями столкнулись автомобили LADA и BMW темных цветов.
На видео водители обоих транспортных средств покинули свои автомобили и начали что-то объяснять друг другу. Разговор сопровождался активной жестикуляцией.
Напомним, 10 января в Нижнем Тагиле два автомобиля не поделили дорогу в Невьянском переулке. У транспортных средств передние части получили повреждения. Из-за ДТП оказалась перегорожена одна из полос проезжей части.