В Нижнем Тагиле по «горячим следам» задержан предполагаемый грабитель в черной маске

В Нижнем Тагиле сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 30-летнего мужчину, которого подозревают в совершении грабежей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Инцидент произошел 6 января. Житель Дзержинского района совершил нападение на двух 47-летних женщин, проживающих в центре города. На первую женщину злоумышленник напал около 20.30 на улице Октябрьской революции. Спустя 20 минут на проспекте Мира он заметил другую тагильчанку и тоже совершил преступные действия. В обоих случаях целью мужчины были сумки пострадавших, в которых находились деньги, документы и банковские карты. Нападавший действовал по одной схеме: толкал женщин, после чего забирал их сумки. На лицо он надел черную защитную маску и, по словам одной из пострадавших, имел хорошую физическую подготовку. В процессе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на жителя Вагонки, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Подозреваемого задержали поздно вечером в квартире знакомых на улице Попова. В отделе полиции мужчина признал свою вину и рассказал, что похищенные деньги успел потратить. Остальное имущество он выкинул неподалеку от дома, в котором был задержан. Мешок с вещами потерпевших удалось обнаружить сотрудникам полиции. В ближайшее время владелицы получат имущество и документы обратно. В результате в отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ (Грабеж). Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют мужчину на возможную причастность к другим преступлениям, совершенным в Нижнем Тагиле. Photo: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»

