В Нижнем Тагиле по «горячим следам» задержан предполагаемый грабитель в черной маске

Подозреваемого задержали поздно вечером в квартире знакомых на улице Попова. В отделе полиции мужчина признал свою вину и рассказал, что похищенные деньги успел потратить. Остальное имущество он выкинул неподалеку от дома, в котором был задержан. Мешок с вещами потерпевших удалось обнаружить сотрудникам полиции. В ближайшее время владелицы получат имущество и документы обратно.