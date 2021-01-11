Житель Нижнего Тагила насмерть отравился угарным газом в палатке на рыбалке

Напомним, 21 ноября под Ивделем было обнаружено тело рыбака, который накануне пропал вместе с приятелем. Второй труп был обнаружен 28 ноября. Мужчины отправились на рыбалку на снегоходе. По предварительным данным, возвращаясь в темноте они случайно заехали на лед водоема и провалились.