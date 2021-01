Житель Нижнего Тагила насмерть отравился угарным газом в палатке на рыбалке

Два брата из Нижнего Тагила отрпавились угарным газом в палатке во время рыбалки, один из них погиб, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

По информации следователей, труп 53-летнего мужчины был обнаружен в палатке 7 января. Трагедия произошла на реке Лозьва в Гаринском городском округе. Обнаружил двух мужчин без признаков жизни местный житель, после чего немедленно обратился в полицию. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал TagilCity.ru, что один из мужчин погиб, а второй госпитализирован. Отмечается, что здоровью выжившего ничего не угрожает. Установлены личности умершего и пострадавшего. Они оказались братьями, проживали в Нижнем Тагиле, уточнил Валерий Горелых. По предварительной информации, происшествие не носит криминального характера. Предполагается, что произошел несчастный случай. Напомним, 21 ноября под Ивделем было обнаружено тело рыбака, который накануне пропал вместе с приятелем. Второй труп был обнаружен 28 ноября. Мужчины отправились на рыбалку на снегоходе. По предварительным данным, возвращаясь в темноте они случайно заехали на лед водоема и провалились. На Урале спасатели нашли тело провалившегося под лед второго рыбака на снегоходе

