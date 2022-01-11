16-летний водитель в Нижней Туре получил травму позвоночника в ДТП

Примерно в 6 часов 50 минут около дома № 2 на улице 40лет Октября произошла дорожная авария. Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, нарушив боковой интервал с ВАЗ-21102. Машины столкнулись, от удара двенадцатая перевернулась на крышу.
Прибывшие туда госавтоинспекторы выяснили, что за рулем «четырнадцатой» сидел 16-летний подросток. Легковушка двигалась со стороны улицы Строителей в направлении улицы Декабристов.
«Двенадцатой» управлял 53-летний мужчина. О его состоянии полиция не сообщает, а вот у юного нарушители ПДД теперь проблемы со здоровьем. В больнице, куда его отвезли на медосмотр, выявили ушиб позвоночника и растяжение правого коленного сустава. Назначено амбулаторное лечение. Как пострадавший оказался за рулем — выясняется. По окончании проверки полиция примет процессуальное решение, сообщили в ГИБДД.