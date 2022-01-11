4 пенсионерки из Каменска-Уральского отдали мошеннику 750 тысяч за несколько часов

Четыре пенсионерки из Каменска-Уральского стали жертвами мошенника. Он выманил у низ в общей сложности 750 тысяч рублей за несколько часов.

Первая жертва — женщина 72 лет. Она проживает на Комсомольском бульваре. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что внучка попала в ДТП и для ее спасения требуются деньги. За ними должен был приехать человек. Пенсионерка передала ему 100 тысяч рублей. Та же ситуация повторилась на улице Лермонтова. Там пенсионерка отдала уже 200 тысяч рублей. Еще 100 тысяч мошенник получил от женщины с улицы Суворова. Уже ближе к ночи на улице Беляева пенсионерка отдала 350 тысяч рублей, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник. По его словам, по описанию женщин в каждом случае действовал один и тот же мужчина.

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