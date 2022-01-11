Свердловчанин выслушал приговор за прижигание окурком щеки ребенка

Свердловчанин выслушал приговор за прижигание окурком щеки ребенка
Свердловчанин выслушал приговор за прижигание окурком щеки ребенка
Сегодня, 11:02ПроисшествияФото: 1MI
Суд Верхней Пышмы вынес приговор по делу о причинении ожоговой травмы ребенку.

Фигурантом уголовного дела был слесарь одного из предприятий Верхней Пышмы Виктор Исаев. Будучи пьяным, 7 августа прошлого года он догнал на улице 9-летнюю девочку, схватил ее и прижег окурком лицо.

По версии следствия, все произошло из-за детской шалости. Мужчина выпивал когда мимо шли дети. Они увидели как он поставил бутылку с алкоголем на асфальт и решили над ним подшутить. Схватили напиток и убежали.

Одна девочка держала на руках чужую собаку. Бросить она ее не хотела, потому не бежала, а шла. Чем и воспользовался нетрезвый мужчина, догнав и отомстив у подъезда. Правда, на суде он потом уверял, что ничего этого не было вовсе. Он якобы просто бросил в детей окурком, но следователи доказали обратное. Помогла им в этом проведенная судебно-медицинская экспертиза и результат медосмотра в трампункте.

Мать девочки Татьяна Фаттахова не настаивала на компенсации. Однако приговор суда женщину буквально поверг в шок. Издевательство над ребенком расценили как побои. И отправили фигуранта уголовного дела под арест на 10 суток.

Председателем Верхнепышминского суда является Людмила Дробышева. Почему вердикт столь мягкий, мать ребенка не понимает. Она боится, что ситуация может повториться и с другими детьми.

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