Свердловчанин выслушал приговор за прижигание окурком щеки ребенка

Одна девочка держала на руках чужую собаку. Бросить она ее не хотела, потому не бежала, а шла. Чем и воспользовался нетрезвый мужчина, догнав и отомстив у подъезда. Правда, на суде он потом уверял, что ничего этого не было вовсе. Он якобы просто бросил в детей окурком, но следователи доказали обратное. Помогла им в этом проведенная судебно-медицинская экспертиза и результат медосмотра в трампункте.