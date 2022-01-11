Тагильчанин продавал фейковые кроссовки под видом известных брендов

Предупреждением отделался предприниматель из Нижнего Тагила за торговлю фейковыми кроссовками в ТЦ Мегамарт на улице Фрунзе. У мужчины изъяли 12 пар спортивной обуви, изготовленной по шаблонам и внешне схожими с аналогичными известных мировых брендов. Ущерб суд оценил в общей сложности в 82,5 тысячи рублей.

2021 год закончился для предпринимателя из Нижнего Тагила решением Арбитражного суда Свердловской области не в его пользу. Служители Фемиды признали тагильчанина виновным в торговле фейковыми кроссовками. Торговая точка предпринимателя располагалась на первом этаже ТЦ Мегамарт на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель продавал «фирменные» кроссовки по цене до тысячи рублей за пару «Адидасов» и «Рибок». В общей сложности силовики изъяли у тагильчанина 9 пар Adidas и 3 пары Reebok. Каждая пара кроссовок стоила 960 и 890 рублей соответственно. Совокупный ущерб, по подсчетам правоохранителей, составил 82,5 тысячи рублей. Представитель торговых марок пытался доказать в суде, что данные товары не являются фирменными — товарные знаки были нанесены на кроссовки незаконно, а сама обувь хоть и сшита по лекалам, схожим с оригиналом, однако не соответствует стандартам Adidas и Reebok. В итоге Арбитражный суд посчитал доказательную базу по делу достаточной, поэтому признал тагильчанина виновным в продаже поддельной обуви. Однако не стал штрафовать предпринимателя, а вынес ему предупреждение. Цель административного наказания в виде предотвращения совершения новый правонарушений в данном конкретном случае может быть достигнута путем вынесения предупреждения, подытожили в суде. Все изъятые фейковые кроссовки, согласно вердикту, будут утилизированы. Все обесточено: единая система пожаротушения не работает в ТЦ «Феникс» в Тагиле

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