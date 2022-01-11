В Екатеринбурге в районе ЖБИ из-за новой утечки подтопило улицу

Ночью 11 января в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. Второй раз за короткое время прорвало трубопровод в районе ЖБИ.

Этой ночью на улице Сыромолотова, 7 можно было покататься на коньках. Из-за коммунальной аварии вода подтопила дорогу. На морозе жидкость застыла, и получился своеобразный каток. Фото: МУП "Водоканал" Около 2.00 к дому подъехала аварийная бригада. Оценив ситуацию, коммунальщики уехали за трактором и вернулись уже с «подкреплением». Фото: МУП "Водоканал" Раскопки и уборка наледи на аварийном участке сейчас продолжаются, сообщает «Областная газета». Вмерзшие в лед автомобиле специалисты МУП «Водоканал» освобождают. Выезд из двора не затруднен. Фото: МУП "Водоканал" Диаметр аварийной трубы — 200 миллиметров. Задержки в ликвидации утечки объясняют необходимостью отключения электричества и частным транспортом, который стоит во дворе. Чтобы не допустить более широкого разлива воды, с помощью трактора из наледи и снега были сделаны запруды. Аварийную ситуацию обещают устранить к вечеру 7 января в этом же микрорайоне произошел порыв 1000-миллиметровой трубы. Из-за этого в каток превратился перекресток улиц Юмашева и Папанина.

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