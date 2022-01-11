В Екатеринбурге в районе ЖБИ из-за новой утечки подтопило улицу

В Екатеринбурге в районе ЖБИ из-за новой утечки подтопило улицу
В Екатеринбурге в районе ЖБИ из-за новой утечки подтопило улицу
Сегодня, 13:46ПроисшествияФото: МУП "Водоканал"
Ночью 11 января в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. Второй раз за короткое время прорвало трубопровод в районе ЖБИ.

Этой ночью на улице Сыромолотова, 7 можно было покататься на коньках. Из-за коммунальной аварии вода подтопила дорогу. На морозе жидкость застыла, и получился своеобразный каток.

Фото:МУП "Водоканал"

Около 2.00 к дому подъехала аварийная бригада. Оценив ситуацию, коммунальщики уехали за трактором и вернулись уже с «подкреплением».

Фото:МУП "Водоканал"

Раскопки и уборка наледи на аварийном участке сейчас продолжаются, сообщает «Областная газета». Вмерзшие в лед автомобиле специалисты МУП «Водоканал» освобождают. Выезд из двора не затруднен.

Фото:МУП "Водоканал"

Диаметр аварийной трубы — 200 миллиметров. Задержки в ликвидации утечки объясняют необходимостью отключения электричества и частным транспортом, который стоит во дворе. Чтобы не допустить более широкого разлива воды, с помощью трактора из наледи и снега были сделаны запруды. Аварийную ситуацию обещают устранить к вечеру

7 января в этом же микрорайоне произошел порыв 1000-миллиметровой трубы. Из-за этого в каток превратился перекресток улиц Юмашева и Папанина.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
водаавариякоммунальная аварияутечкахолодная водатруба
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы