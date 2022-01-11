В гей-пропаганде среди детей обвинили юриста из Екатеринбурга

В гей-пропаганде среди детей обвинили юриста из Екатеринбурга
В гей-пропаганде среди детей обвинили юриста из Екатеринбурга
Сегодня, 21:41ПроисшествияФото: pixabay.com
Два протокола за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений заведено на юриста Ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге Анну Плюснину. О нарушениях заявили детские психологи из екатеринбургских организаций «Каравелла» и «Гнездышко».

В последние три года было подано около трех сотен заявлений на работу центра, сообщила Анна в своем аккаунте на Facebook.

Она пояснила, что занимается администрированием сайта самого центра и «Квир-линии» — отдельного проекта, где на карте в рамках «Уральской недели гордости» отмечались исторические для ЛГБТ места. По протоколу, Анна выкладывала данные о датах и местах проведения мероприятий для представителей ЛГБТ и тем самым пропагандировала нетрадиционные отношения.

Психологи недовольны формулировкой, что в Ресурсном центре хотят, чтобы Екатеринбург принимал ЛГБТ персон. По их мнению, это может создать в головах детей привлекательный образ центра, по словам Плюсниной, и они могут прийти попить чай и весело провести время среди персон ЛГБТ.

Юрист предположила, что ей грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ЛГБТюристЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы