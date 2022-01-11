Автомобиль в Екатеринбурге сбил упавшую на дороге школьницу

Автомобиль в Екатеринбурге сбил упавшую на дороге школьницу
Автомобиль в Екатеринбурге сбил упавшую на дороге школьницу
Сегодня, 11:31ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вечером 10 января в Екатеринбурге под машину попала школьница. Произошло это на улице 8 Марта, сообщили в ГИБДД региона.

Камера наружного наблюдения в Екатеринбурге зафикировала момент наезда автомобиля на школьницу. Группа пешеходов начала движение слева направо, пересекая проезжую часть по регулируемому переходу, обозначенному соответствующими указателями.

Автомобиль марки Lada сначала притормозил, а затем резко набрал скорость. В этот самый момент под колеса и попала девятилетняя девочка. Она поторопилась перебежать на другую сторону и упала на обледеневшей разделительной полосе. По инерции ребенка вынесло под заднее колесо. Машина проехала по ноге.

Девочке помогли подняться и пройти остаток пути. Затем ее доставили в больницу. У пострадавшей диагностирован ушиб коленного сустава. Лечение будет осуществляться в домашних условиях.

Горе-водителем оказался 29-летний местный житель. Мужчина, который уже 18 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения сказал, что не заметил пешехода. Однако не уехал с места ДТП, а остановился, потому что увидел в зеркало заднего вида «кого-то упавшего». Проверка по факту наезда на девочку пока продолжается.

Сюжеты:
Екатеринбург
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