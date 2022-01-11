Автомобиль в Екатеринбурге сбил упавшую на дороге школьницу

Горе-водителем оказался 29-летний местный житель. Мужчина, который уже 18 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения сказал, что не заметил пешехода. Однако не уехал с места ДТП, а остановился, потому что увидел в зеркало заднего вида «кого-то упавшего». Проверка по факту наезда на девочку пока продолжается.