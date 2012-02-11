Пожар на самом крупном складе области захватил 5 000 «квадратов»

Информация о пожаре на складах с бытовой техникой (по предварительнымданным, принадлежащим компании «Норд») поступила 11 февраля в 14.30.На момент приезда первого расчета площадь возгорания составила 1 000квадратных метров.

Легковоспламеняющаяся «начинка» складов позволилаогню занять 5 000 «квадратов». Как сообщили «Уралинформбюро»в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, для тушения разлившегосяиз радиаторов масла была произведена пенная атака. Часть складскихпомещений пожарным удалось отстоять.

В тушении пожара задействованы 27 единиц техники и пожарный поезд, 142 огнеборца. Погибших и пострадавших нет.

Складбытовой техники «Норд» является самым крупным в области. Аналоговна Среднем Урале ему больше нет. Именно с него поставляют бытовуютехнику во все интернет-магазины Екатеринбурга, сообщает 66.ru.