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Пожар на самом крупном складе области захватил 5 000 «квадратов»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар на самом крупном складе области захватил 5 000 «квадратов»

12 февраля 2012, 01:00ПроисшествияОльга
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