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Полиция Тагила поймала воров телефонных кабелей из подвалов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция Тагила поймала воров телефонных кабелей из подвалов

11 февраля 2014, 10:15ПроисшествияЕвгения
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