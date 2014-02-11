Полиция Тагила поймала воров телефонных кабелей из подвалов

Злоумышленники ломали решетки и били стекла цокольного этажа, а после без труда проникали в дом. И даже несмотря на то, что кабель с токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки находился под охранной сигнализацией, неизвестным удалось оставить без телефонной связи три дома: на улице Добролюбова, 34, по Ленинградскому проспекту, 32 и на улице Володарского, 5. При этом дом на Ленинградском проспекте подвергался краже трижды.

В каждом случае срабатывания охранной сигнализации в течение трех минут на место выезжала группа задержания частной охранной организации, но задержать злодеев не удавалось. На пятой краже, группа попалась с поличным. У дома 32 по Ленинградскому проспекту оперативной группе удалось задержать двух злоумышленников. При себе у них оказалось 50 метров вырезанного кабеля, ножи и фонарик.

В отделе полиции № 17 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» двое молодых людей 22 и 26 лет дали признательные показания пока в двух совершенных кражах. Правоохранители не исключают, что остальные кражи – также их рук дело. Задержанные пояснили полицейским, что нигде не работают, живут в одном общежитии. Вырезанные кабеля они приносили о свое общежитие, в бесхозной комнате разрубали кабель топором на куски и впоследствии обжигали в костре. Полученную медь они сдавали в пункты приема цветных металлов как лом. На самом деле, ущерб организации, которой принадлежал похищенный кабель, в каждом случае составлял от пяти до двадцати тысяч рублей.

Как рассказала старший следователь следственного отдела № 2 майор юстиции Лариса Копылова, по данным фактам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Российской Федерации. Кроме того, так как данные молодые люди привели в негодное для эксплуатации состояние кабельную систему стационарной телефонной связи, было принято решение о возбуждении нового уголовного дела по дополнительному составу – части 2 статьи 215.2 УК Российской Федерации (Приведение в негодность объектов жизнедеятельности). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации.

Надо добавить, что злоумышленникам повезло. Если бы их задержала не полиция, а обворованные жильцы, им несомненно потребовалась бы услуга протезирования зубов. Но чаще всего за протезированием обращаются люди, потерявшие зубы по вполне естественным причинам, и желающие восстановить свою изначальную улыбку - что, в принципе, не так уж сложно.