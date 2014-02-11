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В Нижнем Тагиле столкнулись Toyota и Daewoo: пострадавший госпитализирован (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле столкнулись Toyota и Daewoo: пострадавший госпитализирован (ФОТО)

11 февраля 2014, 14:45Происшествия
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