В Нижнем Тагиле столкнулись Toyota и Daewoo: пострадавший госпитализирован (ФОТО)

В связи с неблагоприятными погодными условиями напоминаем, что управление автомобилем в снегопад требует от водителя специальных навыков, ввиду снижения сцепления колес с дорожным покрытием и ухудшения видимости. Снизьте скорость и двигайтесь медленнее, чем обычно в нормальных погодных условиях. Старайтесь воздействовать на все органы управления автомобиля плавно. На мокром и скользком дорожном покрытии резкий рывок рулевого колеса или неосторожное выжимание тормозной педали может привести к потере контроля над управлением. В начале поездки, еще полностью не адаптировавшись к неблагоприятным погодным условиям, проявляйте повышенную осторожность. Это правило особенно полезно соблюдать при движении во время снегопада обращают внимание в ГИБДД.