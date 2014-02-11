В Нижнем Тагиле столкнулись Toyota и Daewoo: пострадавший госпитализирован (ФОТО)
Серьезное ДТП случилось вчера в Нижнем Тагиле на улице Индустриальная. Напротив дома №1б столкнулись Toyota Raum и Daewoo Nexia. Это произошло в 9:30.
Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД, травмы получил именно водитель Daewoo, мужчина 1984 года рождения, он госпитализирован в ЦГБ №4 с диагнозом: закрытый перелом верхней трети левого бедра.
По предварительной информации, виновник ДТП – водитель Toyota, который выехал на встречную полосу.
В связи с неблагоприятными погодными условиями напоминаем, что управление автомобилем в снегопад требует от водителя специальных навыков, ввиду снижения сцепления колес с дорожным покрытием и ухудшения видимости. Снизьте скорость и двигайтесь медленнее, чем обычно в нормальных погодных условиях. Старайтесь воздействовать на все органы управления автомобиля плавно. На мокром и скользком дорожном покрытии резкий рывок рулевого колеса или неосторожное выжимание тормозной педали может привести к потере контроля над управлением. В начале поездки, еще полностью не адаптировавшись к неблагоприятным погодным условиям, проявляйте повышенную осторожность. Это правило особенно полезно соблюдать при движении во время снегопада обращают внимание в ГИБДД.
Фото предоставлены ГИБДД Нижнего Тагила
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