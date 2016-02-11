Фотограф Лошагин, убивший свою жену из Нижнего Тагила, выплатит теще 2 млн рублей в виде компенсации

В Екатеринбурге прошло заседание суда о выплате компенсации родственникам погибшей модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой. Она была убита своим мужем – фотографом Дмитрием Лошагиным.

Суд постановил, что бывший зять должен выплатить матери и брату погибшей девушки 2 миллиона рублей морального вреда, 10 тысяч за услуги адвокатов и 239 тысяч за затраты на похороны фотомодели.

Однако требования о возмещение затрат на адвокатов из Москвы, ГСМ и перелеты суд не удовлетворил.

Несмотря на это, мать погибшей с решением суда была согласна.