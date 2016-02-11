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Фотограф Лошагин, убивший свою жену из Нижнего Тагила, выплатит теще 2 млн рублей в виде компенсации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фотограф Лошагин, убивший свою жену из Нижнего Тагила, выплатит теще 2 млн рублей в виде компенсации

11 февраля 2016, 18:25Происшествия
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