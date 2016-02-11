Фотограф Лошагин, убивший свою жену из Нижнего Тагила, выплатит теще 2 млн рублей в виде компенсации
11 февраля 2016, 18:25Происшествия
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Сумма выплат составит более 2 миллионов рублей.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
В Екатеринбурге прошло заседание суда о выплате компенсации родственникам погибшей модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой. Она была убита своим мужем – фотографом Дмитрием Лошагиным.
Суд постановил, что бывший зять должен выплатить матери и брату погибшей девушки 2 миллиона рублей морального вреда, 10 тысяч за услуги адвокатов и 239 тысяч за затраты на похороны фотомодели.
Однако требования о возмещение затрат на адвокатов из Москвы, ГСМ и перелеты суд не удовлетворил.
Несмотря на это, мать погибшей с решением суда была согласна.
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