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На Урале мать, откусившую дочери-инвалиду губу, осудили на 4 года колонии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Урале мать, откусившую дочери-инвалиду губу, осудили на 4 года колонии

11 февраля 2016, 13:20Происшествия
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