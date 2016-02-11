На Урале мать, откусившую дочери-инвалиду губу, осудили на 4 года колонии

Происшествие случилось в городе Ревда в ночь на 7 сентября. В среду следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщило, что подсудимая признана виновной и приговорена к четырем годам колонии общего режима. Такое наказание предусматривает статья УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего».

Есть сведения, что причиненным «тяжким вредом» являются откушенные нос и нижняя губа девочки, а также многочисленные шрамы от ногтей на худом детском теле. Кроме того, волонтерская организация «Ясная поляна» на своем официальном сайте указывает, что у этой девочки высокая степень дистрофии: в шестилетнем возрасте она весит всего лишь 10 килограммов. Также она больна эпилепсией и ДЦП. Ребенок едва держит голову и не ходит.

Назначенная судебно-медицинская экспертиза установила, что мать девочки вменяема, а значит, должна понести ответственность за содеянное. Вероятно, агрессия матери появилась от постоянной усталости из-за ухода за тяжелобольным ребенком, который требует к себе постоянного внимания и специального ухода. Отец ребенку не помогает, средств на лечение у женщины нет. Конечно же, немалую роль в случившемся сыграло и злоупотребление алкоголем.

Следственные органы не обошли вниманием и соответствующие организации. В деятельности органов профилактики в связи с инцидентом были выявлены недоработки. Во избежание подобных случаев им предписано принять меры, чтобы не допустить возникновения подобных ситуаций.