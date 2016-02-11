В Екатеринбурге будут судить владелицу кондитерских фирм за присвоение 28 млн рублей

В Екатеринбурге прокуратура подготовила обвинение в отношении владелицы кондитерских фирм Анны Нуралиевой. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Чтобы развивать свой бизнес, Нуралиева решила привлекать инвесторов. И так она нашла такого. Благодаря убеждением о прибыльности ее бизнеса, она получала от инвестора в течение нескольких лет 28 миллионов рублей.

Однако, передачу средств Нуралиева оформила как договор займа между двумя физлицами. После чего она начала тратить деньги на себя. Причем инвестор об этом не догадывался. До сего момента.

Из-за причиненного ущерба инвестору, Нуралиева обвиняется в мошенничестве и может лишиться свободы вплоть до 10 лет.