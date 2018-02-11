71 человек погиб в авиакатастрофе с Ан-148 в Подмосковье

Самолёт пропал с радаров через десять минут после вылета из московского аэропорта. Воздушный транспорт летел рейсом «Домодедово – Орск».

Известно, что около 60-ти людей были уроженцами Оренбургской области. Четыре члена экипажа проживали в Саратовской области.

Изучаются основные версии произошедшего: техническая неисправность самолёта, ошибка членов экипажа, а также неблагоприятные погодные условия.

Известно, что самолёт был произведён в 2010 году Воронежским авиастроительным объединением. Нареканий к техническому состоянию транспортного средства не имелось, заявили в «Саратовских авиалиниях». Воздушным судном управлял Валерий Губанов, пролетевший за всю карьеру порядка 5 тысяч часов.

Ликвидацией последствий аварии занимались более 150 человек, а также порядка двадцати единиц техники. Работы ведутся под руководством главы МЧС Владимира Пучкова.

Владимир Путин дал поручение расследовать дело о крушении. Сообщается о возбуждении уголовного производства по факту нарушения правил безопасности, вследствие чего погибли люди. На месте работают следователи, криминалисты и сотрудники СК РФ, специализирующиеся на расследовании авиакатастроф. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, рассказывает «ТАСС».

Фото: «ТАСС»