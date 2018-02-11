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71 человек погиб в авиакатастрофе с Ан-148 в Подмосковье
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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71 человек погиб в авиакатастрофе с Ан-148 в Подмосковье

11 февраля, 21:45Происшествия
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