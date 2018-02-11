71 человек погиб в авиакатастрофе с Ан-148 в Подмосковье
В России потерпел крушение самолёт Ан-148, принадлежащий «Саратовским авиалиниям». На борту находился 71 человек, шестеро из которых – члены экипажа. Воздушное судно пропало с радаров после вылета из аэропорта Домодедово в Москве. Обломки Ан-148 нашли в Подмосковье на территории Раменского района. Выживших нет.
Самолёт пропал с радаров через десять минут после вылета из московского аэропорта. Воздушный транспорт летел рейсом «Домодедово – Орск».
Известно, что около 60-ти людей были уроженцами Оренбургской области. Четыре члена экипажа проживали в Саратовской области.
Изучаются основные версии произошедшего: техническая неисправность самолёта, ошибка членов экипажа, а также неблагоприятные погодные условия.
Известно, что самолёт был произведён в 2010 году Воронежским авиастроительным объединением. Нареканий к техническому состоянию транспортного средства не имелось, заявили в «Саратовских авиалиниях». Воздушным судном управлял Валерий Губанов, пролетевший за всю карьеру порядка 5 тысяч часов.
Ликвидацией последствий аварии занимались более 150 человек, а также порядка двадцати единиц техники. Работы ведутся под руководством главы МЧС Владимира Пучкова.
Владимир Путин дал поручение расследовать дело о крушении. Сообщается о возбуждении уголовного производства по факту нарушения правил безопасности, вследствие чего погибли люди. На месте работают следователи, криминалисты и сотрудники СК РФ, специализирующиеся на расследовании авиакатастроф. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, рассказывает «ТАСС».
Фото: «ТАСС»
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