Неизвестный мужчина напал на бригаду медиков в Екатеринбурге
11 февраля, 12:50Происшествия
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Вместо оказания помощи пациенту бригаде скорой помощи пришлось отбиваться от его нападок.
Сюжеты: Екатеринбург
10 февраля мужчина вызвал бригаду медиков в квартиру дома по улице Грибоедова в Екатеринбурге.
С сотрудниками скорой помощи у него завязался конфликт, в ходе которого пациент набросился на водителя неотложки. В последующем пострадавший обратился в больницу.
Как сообщает «ЕТВ», по факту нападения Следственный комитет России организовал проверку для выяснения обстоятельств и причины конфликта.
Будут опрошены участники инцидента, назначат судебное медицинское освидетельствование в целях установления степени тяжести вреда здоровью. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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