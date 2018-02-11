Неизвестный мужчина напал на бригаду медиков в Екатеринбурге

10 февраля мужчина вызвал бригаду медиков в квартиру дома по улице Грибоедова в Екатеринбурге.

С сотрудниками скорой помощи у него завязался конфликт, в ходе которого пациент набросился на водителя неотложки. В последующем пострадавший обратился в больницу.

Как сообщает «ЕТВ», по факту нападения Следственный комитет России организовал проверку для выяснения обстоятельств и причины конфликта.

Будут опрошены участники инцидента, назначат судебное медицинское освидетельствование в целях установления степени тяжести вреда здоровью. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.