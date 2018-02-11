Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены на пепелище пожара в Карпинске

Сообщается, что тела находились в двухквартирном жилом доме на улице Осипенко. Пожар произошел в ночь на 10 февраля.

На площади 30 квадратных метров горели кровля, стены, пол и перекрытие потолка. Кроме того, было повреждено домашнее имущество. На тушение пожара выезжали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Местные жители сообщили, что в одной из квартир никто не жил. Другая нередко становилась местом для пьяных посиделок. Среди погибших людей - двое мужчин и одна женщина. Известно, что мужчины были ранее судимы. Один из них известен в криминальных кругах под кличкой Слепой.

Сотрудники полиции и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Убийце грозит срок вплоть до пожизненного заключения, передает издание «Вечерние ведомости».