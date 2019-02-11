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Мужчина получил ожоги при пожаре в пятиэтажке Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Fire 1842140 1920

Мужчина получил ожоги при пожаре в пятиэтажке Нижнего Тагила

Сегодня, 12:07ПроисшествияФото: pixabay.com
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