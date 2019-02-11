Мужчина получил ожоги при пожаре в пятиэтажке Нижнего Тагила
Сегодня, 12:07ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле в результате пожара в квартире в доме на ул. Зари пострадал мужчина.
Сюжеты: Нижний Тагил
10 февраля в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире на третьем этаже в пятиэтажке на ул. Зари, 52. Огнем были охвачены 12 кв. м. По лестничным маршам были эвакуированы пять жильцов, двое из них – несовершеннолетние.
В тушении огня принимали участие 8 огнеборцев на 3 единицах техники. В пожаре пострадал мужчина 1988 года рождения, он надышался продуктами горения, а также получил ожоги кистей рук и головы.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.
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