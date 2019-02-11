Мужчина получил ожоги при пожаре в пятиэтажке Нижнего Тагила

10 февраля в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире на третьем этаже в пятиэтажке на ул. Зари, 52. Огнем были охвачены 12 кв. м. По лестничным маршам были эвакуированы пять жильцов, двое из них – несовершеннолетние.