Женщина погибла в пожаре в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом

9 февраля в 6 утра произошел пожар на площади 212 кв. м. В пожаре погибла женщина, а также повреждены надворные постройки, два частных дома, автомобиль Renault Duster, автомобиль марки «УАЗ», снегоход «Ямаха».

В тушении огня принимали участие 8 огнеборцев на 4 единицах техники. Проливка конструкций завершена в 11.45.

Установлено, что во время возгорания в доме находились супруги, мужчина направил женщину к выходу, а сам пошел вглубь дома, чтобы понять, где находится очаг возгорания. Женщина в этот момент не смогла открыть замок и погибла, надышавшись продуктами горения.