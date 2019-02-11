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Женщина погибла в пожаре в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20190209 110105

Женщина погибла в пожаре в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом

Сегодня, 11:24ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Нижнего Тагила и Горноуральского ГО
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