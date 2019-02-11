Жителю Нижнего Тагила грозит два года тюрьмы за смертельный удар кулаком
Тагильчанина, ударившего одного из посетителей бара на Вагонке кулаком, могут посадить в тюрьму на два года. Его оппонент после удара упал на бетонный пол и получил не совместимую с жизнью черепно-мозговую травму.
31-летнему жителю Нижнего Тагила грозит до двух лет лишения свободы – мужчина ударил по голове одного из посетителей «Bar 44» по адресу улица Энтузиастов, 44а. Свою вину тагильчанин признал ещё в ходе следствия. Его обвинили по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказали TagilCity.ru в следственном комитете.
Во время следствия установлено, что подозреваемый нанёс один удар в область головы 35-летнему жителю Вагонки в ходе ссоры, из личных неприязненных отношений, от чего последний ударился об пол и получил черепно-мозговую травму. Обвинительное заключение уже утверждено прокурором района, дело направлено в суд, добавил руководитель следственного отдела по Дзержинскому району СК России Денис Кельбиханов.
Инцидент произошёл 11 октября 2018 года около 10 вечера в коридоре заведения. Из-за удара в голову 35-летний тагильчанин потерял равновесие и упал на бетонный пол. В результате падения мужчина получил черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью.