В Нижнем Тагиле фура протаранила трамвай с пассажирами
Сегодня, 13:02ПроисшествияФото: «[ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ»
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Утром 11 февраля в Нижнем Тагиле на Тагилстрое слуилось ДТП с участием трамвая и фуры Scania.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
ДТП произошло в 9.40 утра на улице Металлургов. Автомобиль Scania при повороте налево ко Дворцу культуры НТМК не пропустил трамвай, двигавшийся в попутном направлении,рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
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Трамвай следовал по маршруту № 4 «ВМЗ-Тагилстрой». В нем находились 10 пассажиров, никто не пострадал.
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