На Урале экстремал на снегоходе привез в больницу лыжницу с обмороженными пальцами

Местный житель Ивделя экстремал Алексей Быков на снегоходе эвакуировал лыжницу, которая обморозила пальцы.

Мужчина возглавлял отправившуюся на плато Маньпупунер группу туристов. По пути они встретили лыжников, которые укрылись от ветра и холода в модулях. Оказалось, что одна из женщин обморозила пальцы, а вертолет вызвать не удалось, сообщает Е1. Тогда Алексей Быков посадил лыжницу на снегоход и поехал в сторону Ивделя. В общей сложности дорога заняла сутки. В поселке Вижай мужчина и пострадавшая пересели на автомобиль и доехали до Ивдельской городской больницы. Там женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Напомним, 3 февраля стало известно, что в Асбесте сотрудники полиции нашли и вынесли на руках заблудившегося в лесу дедушку, который получил легкое обморожение. Свердловские полицейские вынесли на руках из леса заблудившегося дедушку

