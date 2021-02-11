На Урале экстремал на снегоходе привез в больницу лыжницу с обмороженными пальцами

На Урале экстремал на снегоходе привез в больницу лыжницу с обмороженными пальцами

Сегодня, 19:24ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Местный житель Ивделя экстремал Алексей Быков на снегоходе эвакуировал лыжницу, которая обморозила пальцы.

Мужчина возглавлял отправившуюся на плато Маньпупунер группу туристов. По пути они встретили лыжников, которые укрылись от ветра и холода в модулях. Оказалось, что одна из женщин обморозила пальцы, а вертолет вызвать не удалось, сообщает Е1.

Тогда Алексей Быков посадил лыжницу на снегоход и поехал в сторону Ивделя. В общей сложности дорога заняла сутки. В поселке Вижай мужчина и пострадавшая пересели на автомобиль и доехали до Ивдельской городской больницы. Там женщине оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 3 февраля стало известно, что в Асбесте сотрудники полиции нашли и вынесли на руках заблудившегося в лесу дедушку, который получил легкое обморожение.

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