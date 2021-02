Появилась видеозапись убийства у бара «Американа» в Екатеринбурге

Опубликована видеозапись убийства в Екатеринбурге ранее судимого мужчины у бара «Американа».

Обвиняемый Мордяшов вместе с другом Матвеевым вышел из бара и ожидал такси. На суде товарищи пояснили, что к ним пристали двое мужчин и обвинили их в краже вещей из торгового цента, а затем предложили «крышу». Подсудимый сообщил, что нападавшие вели себя агрессивно и начали драку, из-за этого он достал нож и просто махал им, чтобы припугнуть. Мордяшов добавил, что у него не было цели убивать своего оппонента. Адвокат обвиняемого настаивает на том, что его подзащитный оборонялся и требует переквалифицировать статью, пишет E1. На кадрах можно рассмотреть некоторые подробности. Сначала Горбунов разговаривал с Матвеевым, а Мордяшова не подпускал Бабаев. На кадрах видеозаписи видно, как Горбунов бьет Матвеева рукой в область головы и пытается оттащить его в сторону пешеходного перехода. Photo: E1.ru Затем собеседники поменялись, Горбунов начал вести беседу с Мордяшовым, а Бабаев с Матвеевым. В какой-то момент Мордяшов наносит быстрые удары в область тела Горбунова, а подбежавший Бабаев оттаскивает его. Photo: E1.ru Затем Мордяшов вырывается и убегает. Photo: E1.ru После этого, Бабаев повалил на землю Матвеева и нанес ему несколько ударов руками и ногами, однако Матвееву удалось подняться и убежать следом за товарищем. Photo: E1.ru Напомним, убийство произошло в Екатеринбурге в ночь с 11 на 12 сентября 2020 года. 18 летнему обвиняемому из Ирбита грозит до 15 лет лишения свободы. Дал закурить: задержан подозреваемый в убийстве ранее судимого екатеринбуржца

