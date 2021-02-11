Появилась видеозапись убийства у бара «Американа» в Екатеринбурге

Появилась видеозапись убийства у бара «Американа» в Екатеринбурге

Сегодня, 14:22ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Опубликована видеозапись убийства в Екатеринбурге ранее судимого мужчины у бара «Американа».

Обвиняемый Мордяшов вместе с другом Матвеевым вышел из бара и ожидал такси. На суде товарищи пояснили, что к ним пристали двое мужчин и обвинили их в краже вещей из торгового цента, а затем предложили «крышу». Подсудимый сообщил, что нападавшие вели себя агрессивно и начали драку, из-за этого он достал нож и просто махал им, чтобы припугнуть. Мордяшов добавил, что у него не было цели убивать своего оппонента. Адвокат обвиняемого настаивает на том, что его подзащитный оборонялся и требует переквалифицировать статью, пишет E1.

На кадрах можно рассмотреть некоторые подробности. Сначала Горбунов разговаривал с Матвеевым, а Мордяшова не подпускал Бабаев.

На кадрах видеозаписи видно, как Горбунов бьет Матвеева рукой в область головы и пытается оттащить его в сторону пешеходного перехода.

Photo:E1.ru

Затем собеседники поменялись, Горбунов начал вести беседу с Мордяшовым, а Бабаев с Матвеевым.

В какой-то момент Мордяшов наносит быстрые удары в область тела Горбунова, а подбежавший Бабаев оттаскивает его.

Photo:E1.ru

Затем Мордяшов вырывается и убегает.

Photo:E1.ru

После этого, Бабаев повалил на землю Матвеева и нанес ему несколько ударов руками и ногами, однако Матвееву удалось подняться и убежать следом за товарищем.

Photo:E1.ru

Напомним, убийство произошло в Екатеринбурге в ночь с 11 на 12 сентября 2020 года. 18 летнему обвиняемому из Ирбита грозит до 15 лет лишения свободы.

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