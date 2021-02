В Асбесте многодетная семья лишилась дома из-за пожара

В посёлке под Асбестом сгорел частный жилой дом, без жилья осталась многодетная семья.

Пожар произошел 10 февраля на улице Гоголя в посёлке Асбестовского городского округа. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Сгорели деревянные надворные постройки, повреждены стены и домашнее имущество, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. В сгоревшем доме проживала многодетная семья. Родители и дети успели покинуть горящий дом и не пострадали, но их документы, деньги и одежда сгорели полностью, пишет «Областная газета» со ссылкой на друзей семьи. Теперь в пабликах местных соцсетей начали собирать помощь погорельцам. Кроме того, к проблеме подключилась администрация городского округа. Напомним, 9 января в Нижнем Тагиле на Гальянке сгорел частный жилой дом. У семьи сгорели все личные вещи, из-за этого пришлось просить помощи в социальных сетях. В Нижнем Тагиле семья из сгоревшего на Гальянке дома нуждается в помощи

