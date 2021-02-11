В Асбесте многодетная семья лишилась дома из-за пожара

В сгоревшем доме проживала многодетная семья. Родители и дети успели покинуть горящий дом и не пострадали, но их документы, деньги и одежда сгорели полностью, пишет «Областная газета» со ссылкой на друзей семьи. Теперь в пабликах местных соцсетей начали собирать помощь погорельцам. Кроме того, к проблеме подключилась администрация городского округа.