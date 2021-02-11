В Екатеринбурге арт-директору бара грозит срок за попытку зарезать картежника

Спустя некоторое время, обвиняемый, который работает арт-директором одного из свердловских баров, вернулся к собравшимся компаньонам. Он нанес своему обидчику несколько ударов в спину кухонным ножом, который прихватил с собой из дома. Мужчину обезвредили очевидцы и оказали пострадавшему первую помощь, благодаря чему жертву нападения удалось спасти врачам.