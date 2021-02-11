В Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии на Береговой-Ударной затопило перекресток

В Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии на Береговой-Ударной затопило перекресток

Сегодня, 14:39ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии на улице Береговая-Ударнаяй затопило водой перекресток, видимость для автомобилистов ограничена паром.

Авария случилась 11 февраля на улице Береговая-Ударная возле перекрестка с улицей Бригадная. В ООО «Водоканал-НТ» редакции TagilCity.ru рассказали, что из строя вышла колонка. На место аварии выехала бригада для устранения последствий.

По словам председателя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина, видимость на перекрестке ограничена пятью метрами. Никаких предупреждающих дорожных знаков не выставлено, хотя на месте уже проводятся работы.

На месте проведения работ уже выставлены дорожные знаки «Объезд препятствия». В таких ситуациях их выставляет не ГИБДД, а дорожная организация, которая устраняет аварию,пояснили редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, в Нижнем Тагиле 8 февраля из-за коммунальной аварии затопило машины на Уральском проспекте рядом с домом № 36. Из-за низкой температуры воздуха машины вмерзли в лед.

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