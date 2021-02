В Нижнем Тагиле местный житель подозревается в изнасиловании 13-летней девочки

В Нижнем Тагиле арестовали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки.

Предполагается, что 42-летний тагильчанин совершил насильственные действия в июле 2019 года, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. На момент инцидента девочке было 13 лет. Мера пресечения до суда — заключение под стражу,рассказал инсайдер. Теперь мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Напомним, сегодня стало известно, что Московский суд рассмотрел апелляцию и решил оставить за решеткой уральского тренера легкой атлетики Владислава Коршунова, который был осужден на 12 лет за педофилию. Московский суд оставил за решеткой осужденного за педофилию свердловского тренера

